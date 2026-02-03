Поиск

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии. За высказался 141 из 169 депутатов, 26 проголосовали против, сообщают норвежские СМИ. Для введения республики в Стортинге требуется большинство в две трети голосов.

Голосование проходило на фоне нескольких скандалов вокруг королевской семьи и снижения ее популярности.

В Осло 3 февраля начался суд над сыном наследной принцессы Метте-Марти 29-летним Мариусом Боргом Хёйби. Его обвиняют в 38 преступлениях, в том числе четырех изнасилованиях и ему грозит до 10 лет заключения.

Одновременно разгорается скандал и вокруг его матери в связи с публикацией в США очередной партии документов из дела Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальных преступлениях. Выяснилось, что Метте-Марит имела более тесные связи Эпштейном, чем было известно ранее.

С 2111 года Эпштейн и принцесса Метте-Марит вели интимный и теплый обмен сообщениями, пишут СМИ. Ранее Метте-Марит утверждала, что разорвала отношения с Эпштейном в 2013 году, когда поняла, что Эпштейн пытается "воспользоваться" отношениями с королевской семьей. Однако документы показывают, что их переписка продолжалась до лета 2014 года.

Норвежская королевская семья заявила 30 января, что наследная принцесса не знала о масштабах и характере преступлений Эпштейна.

Метте-Марит сказала изданию Verdens Gang, что "должна взять на себя ответственность за то, что не узнала больше о его прошлом и не поняла достаточно быстро, какой он человек".

