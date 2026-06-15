Сын кронпринцессы Норвегии приговорен к четырем годам тюрьмы

Судебная зарисовка, изображающая Мариуса Борга Хёйби Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Окружной суд Осло в понедельник приговорил 29-летнего Мариуса Борга Хёйби, сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, к четырем годам заключения, сообщил в понедельник общественный вещатель NRK.

Хёйби обвинялся в целом ряде преступлений, из которых самыми тяжкими были четыре изнасилования. Суд оправдал его по двум из этих случаев.

Прокурор требовал для Хёйби семь лет и семь месяцев заключения, адвокаты просили уменьшить срок до 1,5 года. Сам подсудимый отрицал все случаи изнасилования, но признавал вину в более мелких нарушениях закона.

И Хёйби, и прокуратура могут подать апелляцию на решение суда.

Хёйби - старший сын кронпринцессы Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола, кронпринца Хокона. У него нет королевского титула или официальных обязанностей.

Одновременно в Норвегии разгорается скандал и вокруг его матери в связи с публикацией в США файлов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за многие преступления сексуального характера. Как выяснилось, Метте-Марит имела более тесные связи с осужденным преступником, чем было известно ранее.

Скандал вокруг семейства бросил тень на репутацию королевской семьи. Тем не менее, в феврале парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии.