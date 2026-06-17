Британский регулятор предписал Google повысить объективность поиска

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании предписало американской Google, входящей в Alphabet Inc., повысить прозрачность ранжирования результатов поиска, заявил регулятор.

Компания должна ранжировать результаты органического поиска (поисковую выдачу без учета рекламы - ИФ) по объективным критериям, внедрить более понятные процессы для жалоб и предоставить пользователям возможность передавать их поисковые данные уполномоченным третьим лицам.

У Google есть шесть месяцев на выполнение требования об объективности ранжирования и три месяца - на выполнение требования о переносимости данных.

В компании агентству Reuters сказали, что она привержена защите целостности своих систем и будет сотрудничать с британским регулятором, а ее механизмы ранжирования "справедливы, прозрачны и выдают самые релевантные, высококачественные результаты".

Британские участники рынка жаловались CMA, что текущие методы ранжирования в поисковике Google несправедливы, непрозрачны и меняются без заблаговременного уведомления, и эта неопределенность удерживает их от инвестиций в собственный бизнес.