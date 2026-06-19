Кошта считает, что еще рано начинать переговоры ЕС с Россией по Украине

Однако дипломатический канал для связи с Россией, по его мнению, нужен незамедлительно

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Евросоюзе не считают, что ЕС пора вести переговоры с Россией по Украине, заявил после саммита ЕС председатель Евросовета Антониу Кошта.

"К сожалению, время для переговоров еще не пришло, - сказал он. - Но в любом случае мы должны немедленно установить этот прямой контакт с Россией".

Кошта добавил, что хотя ЕС должен присутствовать за столом переговоров, Украину он подменять не будет.