Володин призвал Польшу определиться, поддерживает ли она Украину, где перезахоранивают лидеров нацистских движений

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что руководители Польши должны выразить определенную позицию по поводу перезахоронения киевскими властями лидеров нацистских движений времен Второй Мировой войны.

"Польше надо определиться, с кем она", - сказал Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии в Бресте.

Он обратил внимание на то, что киевские власти "с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй Мировой войны на Украине, при этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются". А Польша, по его словам, "пытается как-то найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо".

Володин заявил, что "сегодняшний разговор очень важный, своевременный, необходимый, особенно, учитывая то, что проходит на белорусской земле, в Бресте, где защитники Брестской крепости первыми приняли удар на себя фашистской Германии и погибли, не сдавшись, показав другим пример мужества, героизма".