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Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Влиятельный американский экономист Алан Гринспен, возглавлявший Федеральную резервную систему США в течение 18 лет, умер 22 июня в возрасте 100 лет от осложнений от болезни Паркинсона, сообщает NBC News со ссылкой на его вдову.

Гринспен занимал пост председателя Федрезерва при четырех президентах США пять сроков подряд - с 1987 года по начало 2006 года. В эти годы в стране отмечался бурный рост экономики и фондового рынка при низкой безработице. За это время фондовый индекс S&P 500 поднялся почти в четыре раза, средние темпы роста ВВП США составили 3,5%, а безработицы - 5,5%, напоминает Bloomberg.

В последние годы пребывания Гринспена на посту ФРС в экономике США начали накапливаться дисбалансы, и уже в середине 2007 года проявились серьезные проблемы, спровоцировавшие впоследствии тяжелый глобальный финансовый кризис.

Срок пребывания Гринспена во главе ФРС был вторым по продолжительности в истории американского ЦБ. Более долгое время - 19 лет - этот пост занимал лишь Уильям Макчесни Мартин-младший (с 1951 по 1970 год).

США ФРС Федрезерв Алан Гринспен Уильям Макчесни Мартин-младший
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