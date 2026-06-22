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Трамп поздравил де ла Эсприэлью с победой на выборах в Колумбии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что направляет поздравления Абелардо де ла Эсприэлья с победой на президентских выборах в Колумбии, выразил надежду на сотрудничество.

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"Поздравления (...) де ла Эсприэлье, новому президенту Колумбии. Для меня было большой честью поддержать его кандидатуру", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что "с нетерпением ждет возможности работать вместе, чтобы выстроить мощные отношения между Колумбией и США, которые принесут новый уровень величия для обеих стран".

Ранее сообщалось, что адвокат де ла Эсприэлья с небольшим перевесом одержал победу над представителем коалиции левых сил "Исторический пакт", сенатором и сторонником действующего президента Иваном Сепедой.

Де ла Эсприэлья, также известный как El Tigre (исп. "Тигр"), является адвокатом и предпринимателем, зарегистрировавшим кандидатуру от созданного им движения "Защитники Родины". Он называет себя сторонником Трампа и обещает жестко бороться с преступностью.

США Дональд Трамп Колумбия Абелардо де ла Эсприэлья
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