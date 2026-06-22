Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

Абелардо де ла Эсприэлья Фото: Leonardo Castaneda/Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В состоявшемся в воскресенье втором туре президентских выборов в Колумбии адвокат и сторонник президента США Абелардо де ла Эсприэлья с небольшим перевесом побеждает представителя коалиции левых сил "Исторический пакт", сенатора и сторонника действующего президента Ивана Сепеду, передают западные СМИ со ссылкой на предварительный подсчет голосов.

По результатам подсчета 99,8% бюллетеней, де ла Эсприэлья набрал 49,7% голосов, в то время как Сепеда - 48,7%.

Bloomberg называет прошедшие выборы "одними из самых напряженных и поляризованных в истории страны".

Итоговые результаты предстоит подтвердить в ходе более медленного юридически обязательного подсчета, когда избирательные органы проверяют официальные протоколы с избирательных участков.

По результатам первого тура, де ла Эсприэлья набрал 44%, тогда как Сепеда - 41%.

После объявления результатов президент США Дональд Трамп поздравил де ла Эсприэлью с победой в первом туре заявил, что поддержит его кандидатуру во втором.

Де ла Эсприэлья, также известный как El Tigre (от исп. "Тигр"), является адвокатом и предпринимателем, зарегистрировавшим свою кандидатуру от созданного им движения "Защитники Родины". Он называет себя сторонником Трампа и обещает жестко бороться с преступностью.

Сепеда - философ и правозащитник, член коалиции левых сил "Исторический пакт". Он обещал продолжить исполнение в жизнь плана президента Колумбии Густаво Петро "Тотальный мир" по заключению мирных соглашений с различными группировками мятежников на территории страны.