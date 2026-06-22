Трамп доволен обстановкой в Ормузском проливе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе "хорошей", заявил, что он "полностью открыт" для судоходства.

"У нас все очень хорошо относительно Ормузского пролива, вчера мы получили больше нефти, чем через него когда-либо проходило (...) Пролив полностью открыт", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Со своей стороны, министр энергетики США Крис Райт заверил, что движение по проливу "вернулось на докризисный уровень".