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Трамп доволен обстановкой в Ормузском проливе

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе "хорошей", заявил, что он "полностью открыт" для судоходства.

"У нас все очень хорошо относительно Ормузского пролива, вчера мы получили больше нефти, чем через него когда-либо проходило (...) Пролив полностью открыт", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Со своей стороны, министр энергетики США Крис Райт заверил, что движение по проливу "вернулось на докризисный уровень".

Хроника 28 февраля – 22 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран Ормузский пролив
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