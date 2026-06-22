США и Иран создадут линию связи по Ормузскому проливу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США и Иран договорились установить линию связи, чтобы обеспечить безопасный проход судов в Ормузском проливе, говорится в совместном заявлении посредников - Катара и Пакистана. Заявление выпущено после недавно завершившегося раунда американо-иранских переговоров в Швейцарии.

Линия связи создана для "предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив" в течение 60-дневного периода, предусмотренного соглашением между США и Ираном, говорится в заявлении.

Иран приложит "все усилия" для обеспечения "безопасного прохода коммерческих судов без взимания платы" из Персидского залива в Оманский пролив и наоборот.