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Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Переговорщики США и Ирана создали линию связи, чтобы решать проблемы, которые могут возникать у судов при пересечении Ормузского пролива, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

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Как сообщают иранские официальные СМИ, Галибаф пояснил, что такой механизм позволит избегать "конфликтных ситуаций и инцидентов".

Кроме того, по информации Галибафа, на недавних переговорах в Швейцарии США и Иран согласовали размораживание иранских активов на сумму в $12 млрд.

Галибаф был одним из руководителей иранской делегации на переговорах с США.

Хроника 28 февраля – 22 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
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