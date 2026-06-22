Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Переговорщики США и Ирана создали линию связи, чтобы решать проблемы, которые могут возникать у судов при пересечении Ормузского пролива, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Как сообщают иранские официальные СМИ, Галибаф пояснил, что такой механизм позволит избегать "конфликтных ситуаций и инцидентов".

Кроме того, по информации Галибафа, на недавних переговорах в Швейцарии США и Иран согласовали размораживание иранских активов на сумму в $12 млрд.

Галибаф был одним из руководителей иранской делегации на переговорах с США.