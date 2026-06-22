Поиск

Президент США заявил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо

В миреВэнс заявил о необходимости убедиться, что Иран предоставит свободу действий инспекторам МАГАТЭЧитать подробнее

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что доволен ходом переговоров с Ираном.

"У нас очень хорошо идут дела в том, что качается переговорного процесса", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Кроме того, он заверил, что размороженные в рамках договоренностей Вашингтона и Тегерана иранские активы будут использованы для закупки продовольствия исключительно у американских фермеров.

Хроника 28 февраля – 22 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о многочасовом полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу

Трамп доволен обстановкой в Ормузском проливе

Воронежские власти сообщили о пяти погибших при ракетной атаке в Воронеже

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

 Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

Brent подешевела до $78,67 за баррель

Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

 Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2795 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10056 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов