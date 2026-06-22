Президент США заявил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что доволен ходом переговоров с Ираном.

"У нас очень хорошо идут дела в том, что качается переговорного процесса", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Кроме того, он заверил, что размороженные в рамках договоренностей Вашингтона и Тегерана иранские активы будут использованы для закупки продовольствия исключительно у американских фермеров.