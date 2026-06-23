Трамп надеется, что Иран не потратит средства от продажи нефти на восстановление армии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Иран будет использовать полученные от продажи нефти доходы для закупок продовольствия у американских фермеров, а не для усиления военного потенциала.

"Предполагается, что они не будут этого делать. Предполагается, что они будут использовать деньги на покупку продовольствия для их народа, потому что их народ очень голоден", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, не получит ли Иран дополнительный источник для финансирования вооруженных сил.

Он подчеркнул, что Иран будет закупать агропродукцию, главным образом, американских фермеров.

Трамп также отметил, что, по его мнению, проблема ядерного оружия опаснее, чем экономический кризис в мире, который может произойти в случае возобновления конфликта с Тегераном.

"Ядерное оружие вытесняет экономическую депрессию. Депрессии, действительно, плохая вещь, но ядерное оружие вызывает депрессию намного быстрее", - подчеркнул Трамп.