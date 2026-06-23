Поиск

Иран и Оман договорились о создании комитета по управлению Ормузским проливом

Иран и Оман договорились о создании комитета по управлению Ормузским проливом
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иран и Оман пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе, сообщает во вторник "Аль-Джазира" со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Группа создается внешнеполитическими ведомствами двух стран. В ее ведении, в частности, будут находиться вопросы оказания услуг на море и затраты на них. Сотрудники группы также продолжат обсуждения других тем, связанных с использованием Ормузского пролива, будут вырабатывать договоренности в соответствии с международным правом.

В миреОман и Иран не будут взимать пошлины за проход через Ормузский проливЧитать подробнее

Тегеран и Маскат договорились вести диалог с другими прибрежными государствами и силами, связанными с Ормузским проливом.

О формировании комитета стало известно после визита в Маскат спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа на встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

В свою очередь, власти султаната выразили поддержку реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

Кроме того, Иран и Оман заявили, что будут и впредь прикладывать усилия для обеспечения морской безопасности, свободы навигации и региональной стабильности.

Оман Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран и Оман договорились о создании комитета по управлению Ормузским проливом

 Иран и Оман договорились о создании комитета по управлению Ормузским проливом

Евросоюз с 1 июля вводит новый сбор для посылок стоимостью меньше 150 евро

Brent стабилизировалась и торгуется у $77,9 за баррель

В Европе из-за жары подорожала электроэнергия и начались сбои на транспорте

 В Европе из-за жары подорожала электроэнергия и начались сбои на транспорте

Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

 Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

Грушко заявил, что Москва не комментирует информацию о возможных контактах с ЕС

В Евросоюзе в мае продажи автомобилей выросли на 3,2%

 В Евросоюзе в мае продажи автомобилей выросли на 3,2%

Афганская делегация направляется в Брюссель на переговоры с представителями ЕС

Brent подешевела до $77,56 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 23 июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10064 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2807 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов