Иран и Оман договорились о создании комитета по управлению Ормузским проливом

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иран и Оман пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе, сообщает во вторник "Аль-Джазира" со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Группа создается внешнеполитическими ведомствами двух стран. В ее ведении, в частности, будут находиться вопросы оказания услуг на море и затраты на них. Сотрудники группы также продолжат обсуждения других тем, связанных с использованием Ормузского пролива, будут вырабатывать договоренности в соответствии с международным правом.

Тегеран и Маскат договорились вести диалог с другими прибрежными государствами и силами, связанными с Ормузским проливом.

О формировании комитета стало известно после визита в Маскат спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа на встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

В свою очередь, власти султаната выразили поддержку реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

Кроме того, Иран и Оман заявили, что будут и впредь прикладывать усилия для обеспечения морской безопасности, свободы навигации и региональной стабильности.