Оман и Иран не будут взимать пошлины за проход через Ормузский пролив

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и его иранский коллега Аббас Аракчи подтвердили приверженность свободному судоходству в Ормузском проливе в ходе состоявшейся вечером в понедельник встречи в Маскате.

"Мы подтвердили свою приверженность международному праву и обеспечению бесплатного безопасного прохождения судов", - написал аль-Бусаиди в соцсети X, комментируя встречу.

Аракчи вместе со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом прибыли в Оман из Швейцарии, где участвовали в переговорах с американской стороной.

По словам аль-Бусаиди, в Маскате они провели "конструктивные обсуждения недавнего меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, особенно части, касающейся Ормузского пролива".

Именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Ормузском проливе, отсюда их стремление скоординировать позиции по этой важной торговой артерии.

По сообщению МИД Омана, стороны также обсудили сотрудничество двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей ди Вэнс высказывались против идеи взимания кем-либо пошлин за доступ судов к Ормузскому проливу.

"Мы все еще считаем, что когда речь идет о международных торговых маршрутах, там не должно быть пошлин", - сказал Вэнс на брифинге в Белом доме на минувшей неделе. Так вице-президент ответил на вопрос журналиста о том, действительно ли Иран может, в соответствии с подписанным с США меморандумом, через 60 дней прекратить бесплатно пропускать суда через Ормузский пролив.