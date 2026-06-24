США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

Министр войны США Пит Хегсет Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты накануне провели первое успешное испытание новой системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Первое испытание проекта "Золотой купол для Америки" (GDA) прошло с полным успехом - и для меня было честью стать свидетелем этого лично", - написал Хегсет в соцсети Х.

"Была использована передовая технология направленной энергии и система динамического автономного поражения (DDAD), которая безупречно и автономно навела на цель и уничтожила множество приближающихся угроз. Это испытание динамически нейтрализовало каждую угрозу", - указал министр.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп воплощает в жизнь видение президента Рейгана о Стратегической оборонной инициативе (СОИ). "С "Золотым куполом" министерство войны будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. "Золотой купол" реальный, мощный и находится на пути к цели", - подчеркнул Хегсет.

Ранее портал Axios сообщил, что Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл лично присутствовали на испытаниях микроволнового и лазерного оружия на полигоне в штате Нью-Мексико.

Golden Dome ("Золотой купол") - это проект масштабной многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны, предназначенный для защиты территории США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Проект разрабатывается с 2025 года под руководством Космических сил и министерства войны США.

Согласно анализу Бюджетного управления Конгресса (CBO), развертывание и поддержание всей архитектуры "Золотого купола" может обойтись американским налогоплательщикам в $1,2 трлн в течение следующих двадцати лет. Эта цифра резко контрастирует с первоначальным прогнозом администрации Трампа, составлявшим примерно $175 млрд.