Поиск

США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"
Министр войны США Пит Хегсет
Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты накануне провели первое успешное испытание новой системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Первое испытание проекта "Золотой купол для Америки" (GDA) прошло с полным успехом - и для меня было честью стать свидетелем этого лично", - написал Хегсет в соцсети Х.

"Была использована передовая технология направленной энергии и система динамического автономного поражения (DDAD), которая безупречно и автономно навела на цель и уничтожила множество приближающихся угроз. Это испытание динамически нейтрализовало каждую угрозу", - указал министр.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп воплощает в жизнь видение президента Рейгана о Стратегической оборонной инициативе (СОИ). "С "Золотым куполом" министерство войны будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. "Золотой купол" реальный, мощный и находится на пути к цели", - подчеркнул Хегсет.

Ранее портал Axios сообщил, что Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл лично присутствовали на испытаниях микроволнового и лазерного оружия на полигоне в штате Нью-Мексико.

Golden Dome ("Золотой купол") - это проект масштабной многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны, предназначенный для защиты территории США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Проект разрабатывается с 2025 года под руководством Космических сил и министерства войны США.

Согласно анализу Бюджетного управления Конгресса (CBO), развертывание и поддержание всей архитектуры "Золотого купола" может обойтись американским налогоплательщикам в $1,2 трлн в течение следующих двадцати лет. Эта цифра резко контрастирует с первоначальным прогнозом администрации Трампа, составлявшим примерно $175 млрд.

США Пентагон Пит Хегсет Golden Dome Золотой купол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

 США провели первое успешное испытание системы ПРО "Золотой купол"

Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

 Катар в предстоящие недели восстановит производство СПГ до нормального уровня

Цена нефти Brent снизилась до $76,46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

 Фондовые индексы США завершили торги в минусе, Nasdaq потерял более 2%

Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

 Более 50 сотрудников Нацразведки США лишились должностей после назначения Пулте

Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

 Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа

 Сенат США принял резолюцию по ограничению военных полномочий Трампа

США смягчили ограничения в отношении сборной Ирана на ЧМ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2811 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10075 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов