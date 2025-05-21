МИД Китая призвал США отказаться от проекта системы ПРО "Золотой купол"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Пекине полагают, что разрабатываемая США система противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome) противоречит принципам Договора о космосе от 1967 года, и что этот проект следует свернуть, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет Global Times.

"Мы призываем США отказаться от разработки и размещения глобальной системы ПРО, предпринять конкретные шаги для усиления стратегического взаимного доверия между великими державами и для сохранения глобальной стратегической стабильности", - заявила она.

В МИД КНР уточнили, что "Золотой купол" подразумевает существенное наращивание военного потенциала США в космосе, включая развертывание систем перехвата целей на орбите Земли. В ведомстве полагают, что проект имеет "явный наступательный потенциал" и нарушает принцип мирного использования космического пространства, прописанный в Договоре о космосе, из-за чего вырастут риски милитаризации космоса и гонки вооружений.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация определилась с проектом системы ПРО нового поколения "Золотой купол". Он подчеркнул, что система будет включать, в частности, космические системы и перехватчики. Он отметил, что Канада проявила интерес к участию в проекте. Президент заверил, что новая система сможет защитить США, в том числе и от ракет, запускаемых вдали от американской территории. "Она даже защитит, если ракету запустят по нам из космоса", - заявил президент.

Он также сказал, что расходы на "Золотой купол" в предстоящие три года составят $175 млрд. По словам Трампа, система будет полностью готова к концу его президентского срока.