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Пхеньян заявил, что американская система ПРО "Золотой купол" нацелена на подготовку войны в космосе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Создание Соединенными Штатами системы ПРО "Золотой купол" вызывает тревогу ядерных государств в сфере безопасности и превращает космос в потенциальное поле ядерной войны, говорится в заявлении Института по делам США при МИД КНДР, распространенном во вторник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Замысел создания системы "Золотой купол" является проявлением очередной попытки милитаризации космоса, основанной на стратегиях прошлого времени по господству в космическом пространстве", - подчеркивается в заявлении.

Эта система не является "оборонительным средством для реагирования на чью-то угрозу", она - "часть наступательных вооружений США, призванных нанести превентивный удар по суверенным государствам", добавил институт.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин призвала Вашингтон "отказаться от разработки и размещения глобальной системы ПРО, предпринять конкретные шаги для усиления стратегического взаимного доверия между великими державами и для сохранения глобальной стратегической стабильности".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что расходы на систему ПРО "Золотой купол" в предстоящие три года составят $175 млрд.

Дональд Трамп МИД КНДР Пхеньян
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