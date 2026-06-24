В Англии и Уэльсе объявлен высший уровень погодной опасности из-за жары

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Высший уровень погодной опасности объявлен в среду из-за жары в Англии и в Уэльсе, там сокращено количество часов в учебных заведениях, в некоторых вообще отменены занятия, наблюдаются перебои в движении железнодорожного транспорта, сообщает Sky News.

По сообщению телеканала, в среду в Англии и в Уэльсе может быть побит рекорд максимальной температуры для июня, сейчас он составляет 35,6 градусов Цельсия и был зарегистрирован в Гэмпшире на юге Англии в 1976 году.

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что в среду и в четверг температура может приблизиться к абсолютному рекорду в стране - 40,3 градуса Цельсия, который был зафиксирован в Линкольншире на севере Англии в июле 2022 года.

Железнодорожная компания Network Rail сообщила, что из-за жары в Англии и Уэльсе 11% рейсов отменено или задержано более чем на полчаса ввиду ограничений на скорость для минимизации связанных с жарой рисков, таких как деформация путей и напряжение в контактной сети.

Британские власти призвали пассажиров в среду и четверг избегать поездок, которые не являются необходимыми.

Метеорологическая служба Великобритании между тем прогнозирует небольшое снижение температуры в пятницу, однако и тогда она все равно может быть выше 30 градусов Цельсия.