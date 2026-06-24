Рубио уверен, что никто в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, а потому проход через водный коридор останется бесплатным.

"Я думаю, все будут против этого. Я думаю, весь мир будет против любого механизма, который предполагает сбор платы за использование международного водного коридора. Это просто, и наш президент уже сказал, что этого не произойдет", - заявил он журналистам в Кувейте, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива такую инициативу.

Говоря о переговорах с Ираном, госсекретарь подчеркнул, что Тегеран должен соблюдать обязательства, которые взял на себя. Он напомнил, что в случае нарушения этих обязательств у президента США Дональд Трампа есть различные опции, "в которые входят санкции и другие вещи".

Также Рубио заявил, что инспекторов МАГАТЭ пустят в Иран, как только это будет возможно.

Он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.