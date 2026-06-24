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В Великобритании и Испании установлены температурные рекорды

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании зарегистрировали самый жаркий день июня за всю историю метеонаблюдений, сообщает в среду ВВС.

Так, согласно данным телерадиокорпорации, температура воздуха в графстве Суррей поднялась до 35,7 градуса. Этот показатель обновил предыдущий национальный рекорд в 35,6 градуса от 1976 года.

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Метеорологические службы Испании в свою очередь объявили, что зафиксировали самую высокую среднюю температуру в стране в июне с 1950 года. Средний показатель по стране накануне составил 28,17 градуса , тогда как днем ранее, в понедельник - 28,08 градуса. Предыдущим рекордом для июня считались 28,01 градуса от 30 июня 2025 года.

При этом локально температура воздуха в Испании во вторник достигала 40-градусных значений. В частности, столбик термометра поднялся до 43,7 градуса в Кантабрии на севере Испании.

Ранее сообщалось, что на значительную часть Западной Европы обрушилась чрезвычайно жаркая погода.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что аномальная жара в европейских странах ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, и власти должны принимать меры для ограничения изменения климата.

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"Волна жары в Европе приводит к закрытию школ и ставит под угрозу здоровье людей. Статистика ясна: температура по всей Европе растет почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, что увеличивает возможность и тяжесть экстремальной жары в будущем", - приводит его слова The Guardian.

Гебрейесус выразил мнение, что власти европейских стран должны сделать приоритетом инвестиции в климатоустойчивые системы здравоохранения и активизировать действия по борьбе с климатическим кризисом.

Жара в Европе

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Европа переживает экстремальную жару, из-за которой на европейских рынках значительно повысились цены на электроэнергию - до уровней, характерных для середины зимы
Великобритания Испания
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