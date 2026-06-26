В Великобритании третий день подряд фиксируют температурные рекорды

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании жара усилилась до 37 градусов, что стало рекордно высоким показателем для июня, сообщают европейские СМИ.

Температуру в 37 градусов зафиксировали в британской деревне Сантон-Даунхэм. Этот показатель стал самым высоким для июня за весь период метеонаблюдений. Температурный рекорд в королевстве обновляется уже третий день подряд. В среду в Великобритании зафиксировали жару в 36,1 градуса, а в четверг - в 36,7 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован еще в 1976 году, тогда температура в Саутгемптоне поднялась до 35,6 градуса.

Аномальная жара в стране отрицательно влияет на работу служб здравоохранения. Из-за увеличенной нагрузки некоторым больницам пришлось отменить запланированные операции и амбулаторные приемы. Также в Великобритании приостановили работу часть школ и детских садов.

Другие европейские страны тоже продолжают страдать от аномально жаркой погоды. Так, в Бельгии отменили реконструкцию битвы при Ватерлоо, а в Нидерландах - музыкальный фестиваль Defqon.1. Под угрозой оказалось и гран-при "Формулы-1" в Австрии, запланированное на выходные. На трассе объявили о повышенной опасности из-за жары, однако пока что о переносе гонки не сообщалось.

В Италии Генуя стала 18-м городом, в котором объявили "красный" уровень опасности из-за высоких температур. В связи с этим в городе ограничили вход в суды и культурные учреждения. Ранее "красный" уровень опасности уже был объявлен в Болонье, Флоренции, Риме, Вероне, Турине и других городах.

Ожидается, что на выходных волна жары, согласно прогнозам, доберется и до стран Центральной и Восточной Европы. В некоторых местах в Германии и Польше температуры могут подняться до 40 градусов. Также до 39 градусов температура может подняться в некоторых городах Сербии, Хорватии, Северной Македонии и Черногории. На большей части Адриатического побережья Балкан объявлен "красный" уровень опасности.