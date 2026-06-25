МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что союзники по Североатлантическому альянсу активно помогали США во время операций против Ирана, в Тегеране расценивают как признание в нарушении международного права и Устава ООН, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

"Генеральный секретарь НАТО прямо назвал Италию и Румынию участниками агрессии против Ирана", - написал Багаи в соцсети X.

Он подчеркнул, что это "явное и обличительное признание активного соучастия НАТО в незаконной агрессивной войне против суверенного государства-члена ООН - ужасающее нарушение императивных норм международного права и основополагающих принципов Устава ООН".

Рютте на встрече с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в среду заявил, что союзники США по НАТО очень активно помогали американским войскам в том, что касается логистики, во время вооруженного конфликта с Ираном.

"Если смотреть на ситуацию в целом, то союзники помогали", - сказал он.

При этом Рютте признал, что "были изолированные инциденты", когда некоторые страны отказывались предоставлять США военные аэродромы.

Иллюстрируя европейскую помощь Вашингтону, Рютте рассказал, что ранее в этом году аэропорт в Бухаресте на время приостановил обслуживание гражданских авиарейсов, так как сконцентрировался на обслуживании американской военной авиации.