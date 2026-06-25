Поиск

МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном

МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что союзники по Североатлантическому альянсу активно помогали США во время операций против Ирана, в Тегеране расценивают как признание в нарушении международного права и Устава ООН, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

"Генеральный секретарь НАТО прямо назвал Италию и Румынию участниками агрессии против Ирана", - написал Багаи в соцсети X.

В миреРютте заявил Трампу, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против ИранаРютте заявил Трампу, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против ИранаЧитать подробнее

Он подчеркнул, что это "явное и обличительное признание активного соучастия НАТО в незаконной агрессивной войне против суверенного государства-члена ООН - ужасающее нарушение императивных норм международного права и основополагающих принципов Устава ООН".

Рютте на встрече с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в среду заявил, что союзники США по НАТО очень активно помогали американским войскам в том, что касается логистики, во время вооруженного конфликта с Ираном.

"Если смотреть на ситуацию в целом, то союзники помогали", - сказал он.

При этом Рютте признал, что "были изолированные инциденты", когда некоторые страны отказывались предоставлять США военные аэродромы.

Иллюстрируя европейскую помощь Вашингтону, Рютте рассказал, что ранее в этом году аэропорт в Бухаресте на время приостановил обслуживание гражданских авиарейсов, так как сконцентрировался на обслуживании американской военной авиации.

Хроника 28 февраля – 25 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран НАТО США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном

 МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном

Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле

 Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле

Созданная с использованием ИИ и 3D-печати баллистическая ракета представлена в США

Трамп считает, что нефтяные компании в США недостаточно снижают цены на топливо

 Трамп считает, что нефтяные компании в США недостаточно снижают цены на топливо

Трамп считает, что Украина "довольно хорошо" противостоит России

Рютте заявил, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против Ирана

 Рютте заявил, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против Ирана

Трамп запросил почти $700 млн на ликвидацию ядерных материалов в Иране

CBS News сообщил об активном движении судов по Ормузскому проливу близ Омана

 CBS News сообщил об активном движении судов по Ормузскому проливу близ Омана

Трамп выдвинул Конгрессу условие для подписания им законопроекта о доступном жилье

Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

 Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10084 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2823 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов