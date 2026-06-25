Власти Венесуэлы оценивают повреждения зданий после сильного землетрясения

Спасатели осматривают поврежденное здание в Каракасе после землетрясения Фото: Edilzon Gamez/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы фиксируют повреждения зданий в Каракасе после сильного землетрясения, передают американские СМИ.

Согласно публикациям, многие здания находятся под угрозой обрушения, ведется поиск пострадавших.

Землетрясение ощущалось по всей стране, включая Яракуй, Лару, Мериду, Арагуа, Карабобо, Ла-Гуайру и Миранду, а также в столичном округе, сообщили в венесуэльском министерстве связи и информации.

В свою очередь, министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал тревожной ситуацию в одном из районов Каракаса - Альтамире, где разрушено несколько зданий. Он призвал автомобилистов уступать дорогу машинам скорой помощи и экстренных служб. Министр также попросил покинувших здания людей оставаться на улице из-за возможных афтершоков и связаться со своими близкими.

Между тем Национальная геологическая служба США (USGS) отметила венесуэльское землетрясение красным уровнем тревоги. Это означает, что специалисты допускают вероятность большого количества жертв и масштабный ущерб.

Сильное землетрясение произошло в Венесуэле к северо-западу от Каракаса в среду после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве). Национальная геологическая служба США (USGS) зафиксировала две серии толчков - магнитудой 7,2 и 7,5. В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН магнитуду землетрясения оценили в 6,9.