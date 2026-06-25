Поиск

Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил соответствующим ведомствам быть готовым к быстрому реагированию в связи с произошедшим в Венесуэле сильным землетрясением.

"Два мощных землетрясения только что обрушились на великий народ Венесуэлы, оба носят масштабный характер и привели к огромному числу жертв. США готовы, желают и способны помочь! Я проинструктировал все службы нашего правительства быть готовыми действовать быстро", - написал Трамп в Truth Social.

В миреСильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ВенесуэлеСильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ВенесуэлеЧитать подробнее

Президент отметил, что Вашингтон "будет рядом с нашими новыми и великими друзьями", назвав "неутешительными" поступающие сообщения о последствиях.

Как сообщалось, временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения после сильного землетрясения.

Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводились.

Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в среду после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве). Национальная геологическая служба США (USGS) зафиксировала две серии толчков - магнитудой 7,2 и 7,5. В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН магнитуду землетрясения оценили в 6,9.

Дональд Трамп Вашингтон Каракас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

 Трамп на фоне землетрясения в Венесуэле заявил о готовности США оказать помощь

Венесуэла вводит чрезвычайное положение в связи с произошедшим землетрясением

Власти Венесуэлы оценивают повреждения зданий после сильного землетрясения

 Власти Венесуэлы оценивают повреждения зданий после сильного землетрясения

МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном

 МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном

Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле

 Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле

Созданная с использованием ИИ и 3D-печати баллистическая ракета представлена в США

Трамп считает, что нефтяные компании в США недостаточно снижают цены на топливо

 Трамп считает, что нефтяные компании в США недостаточно снижают цены на топливо

Трамп считает, что Украина "довольно хорошо" противостоит России

Рютте заявил, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против Ирана

 Рютте заявил, что союзники по НАТО активно помогали США во время операций против Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10088 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2823 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов