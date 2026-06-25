Пашинян заверил, что Армения не планирует выход из ЕАЭС

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы не ставим перед собой вопрос о выходе из ЕАЭС. Но существующая ситуация не может меня не беспокоить. Она должна беспокоить и остальных членов ЕАЭС, потому что то же самое может произойти и с ними", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в четверг.

По его словам, "если проблемы не будут решены сейчас и быстро, то это сделает необратимым процесс разложения ЕАЭС".

"ЕАЭС основан на основополагающих принципах свободного перемещения товаров, людей, услуг финансов. Если нет свободного передвижения, значит нет ЕАЭС. Если на четвертый месяц эта проблема продолжает существовать, значит ЕАЭС нет", - сказал Пашинян.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Пашинян ранее назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.