В Ереване заявили, что Армения продолжает оставаться членом ЕАЭС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Армения продолжает оставаться членом Евразийского экономического союза, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян.

"Армянская сторона неоднократно комментировала этот вопрос. На данный момент Армения - член ЕАЭС, и точка", - сказал Худатян журналистам в четверг.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что страна пока не готова быть членом Евросоюза, но приоритетная цель - реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС. "Без этого нам не быть членом ЕС", - заявлял он.

В среду глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и ЕАЭС, вопрос уже стоит ребром.