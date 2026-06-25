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Армения и ЕС скоро объявят об упрощении ввоза армянской сельхозпродукции в Евросоюз

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армения и Евросоюз на следующей неделе объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельскохозяйственной продукции в ЕС, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Одним из важных пунктов повестки визита (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван - ИФ) станет возможность упрощения процедуры ввоза сельскохозяйственной продукции в Европейский союз", - сказал он.

По его словам, программа проработана, о чем будет заявлено в Ереване во время визита председателя Еврокомиссии.

Сообщалось, что Еврокомиссия выделила Армении 34 млн евро для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России.

Ранее Пашинян заявлял, что с Евросоюзом существует договоренность об экстренном содействии в размере 50 млн евро, "которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта".

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Еврокомиссия Евросоюз Армения Россельхознадзор Никол Пашинян Урсула фон дер Ляйен
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