Макрон сообщил о задержании якобы связанного с Россией танкера вблизи Сицилии
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что французские ВМС задержали в Средиземном море около Сицилии танкер, связанный, по версии Парижа, с Россией.
"Новый шаг против "теневого флота", осуществленный через несколько дней после аналогичной операции Британии, демонстрирует решимость европейцев", - цитируют СМИ Макрона.
СМИ приводят название судна - Deliver.
По данным Marine Traffic, Deliver под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.