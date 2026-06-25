Макрон сообщил о задержании якобы связанного с Россией танкера вблизи Сицилии

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что французские ВМС задержали в Средиземном море около Сицилии танкер, связанный, по версии Парижа, с Россией.

"Новый шаг против "теневого флота", осуществленный через несколько дней после аналогичной операции Британии, демонстрирует решимость европейцев", - цитируют СМИ Макрона.

СМИ приводят название судна - Deliver.

По данным Marine Traffic, Deliver под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.