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Макрон сообщил о задержании якобы связанного с Россией танкера вблизи Сицилии

Макрон сообщил о задержании якобы связанного с Россией танкера вблизи Сицилии
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что французские ВМС задержали в Средиземном море около Сицилии танкер, связанный, по версии Парижа, с Россией.

"Новый шаг против "теневого флота", осуществленный через несколько дней после аналогичной операции Британии, демонстрирует решимость европейцев", - цитируют СМИ Макрона.

СМИ приводят название судна - Deliver.

По данным Marine Traffic, Deliver под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.

Эммануэль Макрон Франция Средиземное море Сицилия РФ
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