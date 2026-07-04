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Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе

Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе
Фото: Metaxakis Kostas/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Франция разместила на Ближнем Востоке два минных тральщика, два фрегата и патрульный самолет для того, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Франция развернула на Ближнем Востоке средства противоминной защиты, в частности, два тральщика. В сопровождении двух фрегатов и морского патрульного самолета эти средства готовы, наряду с нашими партнерами, внести свой вклад в полное возобновление судоходства и обеспечение безопасности движения в Ормузском проливе", - написал он в соцсети Х.

Макрон подчеркнул, что подписание 17 июня меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном является важным шагом вперед для региональной стабильности, в частности, подтверждающим свободу судоходства в Ормузском проливе.

При этом президент сообщил также, что "в свете этого благоприятного развития событий и меняющихся потребностей, после конструктивного обмена мнениями с султаном Омана", он принял решение скорректировать развертывание французских сил.

"Авианосец "Шарль де Голль" возвращается в свой порт приписки в Тулоне, в то время как наши средства противоминной защиты и их сопровождение остаются развернутыми и готовыми к вмешательству вместе с нашими партнерами", - указал Макрон.

Он подчеркнул, что "Франция остается полностью вовлеченной и будет продолжать корректировать свои силы в зависимости от развивающейся ситуации и потребностей региона в области безопасности".

Франция Макрон Ормузский пролив
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