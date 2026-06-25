Поиск

Канцлер Германии считает, что пора начать с Россией переговоры по Украине

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что пришло время вести переговоры с Россией по Украине.

"Сегодня мы передаем четкий сигнал России. Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта", - сказал он на конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Помощник президента России Юрий Ушаков 23 июня сказал, что со стороны Евросоюза были попытки наладить контакты с Москвой, а РФ готова к диалогу с Брюсселем.

"Какие-то попытки были", - сказал он журналистам "на полях" XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Москва к диалогу с ЕС, Ушаков сказал: "Готовы".

17 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представитель председателя Европейского совета Антониу Кошты вступал в контакт с руководством России, чтобы заложить основу для переговоров Евросоюза и России по урегулированию украинского кризиса.

Financial Times в этот же день со ссылкой на источники сообщала, что власти ЕС в последние недели предприняли попытки возобновить диалог с Россией, однако конкретных обсуждений не последовало.

Евросоюз ФРГ Фридрих Мерц Юрий Ушаков Германия Гданьск Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске

В Иране отрицают, что его размороженные средства пойдут на закупку товаров США

El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

 El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

Brent остается в минусе и торгуется у $72,78 за баррель

В Венесуэле количество жертв землетрясения выросло до 164

Макрон сообщил о задержании якобы связанного с Россией танкера вблизи Сицилии

 Макрон сообщил о задержании якобы связанного с Россией танкера вблизи Сицилии

Пашинян заверил, что Армения не планирует выход из ЕАЭС

 Пашинян заверил, что Армения не планирует выход из ЕАЭС

Страны Персидского залива не понимают, как будут развиваться отношения с США

Автодилер "Автодом" подал иск к структурам BMW в суде РФ на 25 млрд рублей

 Автодилер "Автодом" подал иск к структурам BMW в суде РФ на 25 млрд рублей

В российский МИД вызвали посла Румынии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2830 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов