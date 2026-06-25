Канцлер Германии считает, что пора начать с Россией переговоры по Украине

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что пришло время вести переговоры с Россией по Украине.

"Сегодня мы передаем четкий сигнал России. Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта", - сказал он на конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Помощник президента России Юрий Ушаков 23 июня сказал, что со стороны Евросоюза были попытки наладить контакты с Москвой, а РФ готова к диалогу с Брюсселем.

"Какие-то попытки были", - сказал он журналистам "на полях" XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Москва к диалогу с ЕС, Ушаков сказал: "Готовы".

17 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представитель председателя Европейского совета Антониу Кошты вступал в контакт с руководством России, чтобы заложить основу для переговоров Евросоюза и России по урегулированию украинского кризиса.

Financial Times в этот же день со ссылкой на источники сообщала, что власти ЕС в последние недели предприняли попытки возобновить диалог с Россией, однако конкретных обсуждений не последовало.