В КСИР призвали Израиль покинуть Ливан

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна покинуть Ливан.

"Если сегодня израильские военные не покинут южные районы Ливана добровольно, им придется бежать оттуда с позором. Они потерпят поражение", - приводит издание The National слова Каани.

В противном случае, предупредил он, ЦАХАЛ ждет поражение.

"Вы обязаны уйти из всего Ливана, потому что он - не игровая площадка для оккупантов, а настоящее поле боя", - отметил он.

В иранской делегации, проводившей переговоры с США в воскресенье в Швейцарии, предупредили, что прекращение боев между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории - необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта Вашингтона и Тегерана.

Также на переговорах в швейцарском Бюргенштоке стороны договорились создать механизм мониторинга прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана.

В среду глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования.