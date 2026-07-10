Bloomberg узнал, что ЕС позволит Киеву закупать за счет своего кредита оружие у Британии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЕС и Британия вскоре должны объявить о договоренностях, согласно которым Украина за счет кредита в 60 млрд на оборонные нужды сможет приобретать британские вооружения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По их словам, ЕС после месяцев переговоров близок с соглашению с правительством Британии с целью позволить британским фирмам извлекать выгоду из программы. Собеседники сообщили, что соответствующее заявление сделают, наверное, на следующей неделе - в понедельник в Париже на встрече "коалиции желающих" - стран, поддерживающих Украину", - информирует агентство.

Источники добавили, что договоренности были достигнуты "на полях" состоявшегося в Анкаре саммита НАТО.

За подключение к программе с Лондона плату брать не будут, но он обязуется внести свой финансовый вклад, когда Киев прибегнет к займу для закупок оружия у компаний из стран-кредиторов.

Агентство отмечает, что данную инициативу можно рассматривать как примирительный жест ЕС после того, как Брюссель и Лондон не смогли договориться об участии Британии в программе перевооружения "Действия по обеспечению безопасности для Европы" (SAFE) из-за споров Британии по поводу платы за обеспечение доступа. Переговоры по теме кредита Киеву шли более гладко, причем страны ЕС, включая Нидерланды, выступали за скорейшее соглашение с Лондоном.

В правительстве Британии и в Еврокомиссии (ЕК) информацию комментировать не стали.

Совет ЕС принял 23 апреля решение о выделении Украине в 2026-2027 годах кредита в 90 млрд евро, 60 млрд из них предназначены на оборонные нужды. В 2026 году 28,3 млрд евро из 60 млрд евро оборонного пакета будут выделены на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины, отмечали в ЕК.