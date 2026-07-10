Поиск

Bloomberg узнал, что ЕС позволит Киеву закупать за счет своего кредита оружие у Британии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЕС и Британия вскоре должны объявить о договоренностях, согласно которым Украина за счет кредита в 60 млрд на оборонные нужды сможет приобретать британские вооружения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По их словам, ЕС после месяцев переговоров близок с соглашению с правительством Британии с целью позволить британским фирмам извлекать выгоду из программы. Собеседники сообщили, что соответствующее заявление сделают, наверное, на следующей неделе - в понедельник в Париже на встрече "коалиции желающих" - стран, поддерживающих Украину", - информирует агентство.

Источники добавили, что договоренности были достигнуты "на полях" состоявшегося в Анкаре саммита НАТО.

За подключение к программе с Лондона плату брать не будут, но он обязуется внести свой финансовый вклад, когда Киев прибегнет к займу для закупок оружия у компаний из стран-кредиторов.

Агентство отмечает, что данную инициативу можно рассматривать как примирительный жест ЕС после того, как Брюссель и Лондон не смогли договориться об участии Британии в программе перевооружения "Действия по обеспечению безопасности для Европы" (SAFE) из-за споров Британии по поводу платы за обеспечение доступа. Переговоры по теме кредита Киеву шли более гладко, причем страны ЕС, включая Нидерланды, выступали за скорейшее соглашение с Лондоном.

В правительстве Британии и в Еврокомиссии (ЕК) информацию комментировать не стали.

Совет ЕС принял 23 апреля решение о выделении Украине в 2026-2027 годах кредита в 90 млрд евро, 60 млрд из них предназначены на оборонные нужды. В 2026 году 28,3 млрд евро из 60 млрд евро оборонного пакета будут выделены на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины, отмечали в ЕК.

ЕС Украина Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

 Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

На Тайване сотни авиарейсов отменили из-за приближения мощного тайфуна

КНР провела испытательный пуск космической ракеты с многоразовой первой ступенью

Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

 Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

 В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

 В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

WSJ пишет, что Иран готовит новый план покушения на Трампа

США не исключают новых ударов по Ирану

 США не исключают новых ударов по Ирану

В Иране завершились похороны аятоллы Али Хаменеи

 В Иране завершились похороны аятоллы Али Хаменеи

Что произошло за день: четверг, 9 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10440 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3006 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов