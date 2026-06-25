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В Иране рассчитывают зарабатывать $40 млрд в год на судах в Ормузском проливе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона полагает, что сможет вместе с другими вовлеченными странами зарабатывать около $40 млрд в год за взимание платы за различные услуги для судов в Ормузском проливе, пишет в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"В Исламской Республике оценивают, что взимание оплаты за безопасность и услуги, связанные с охраной окружающей среды, в проливе может приносить по $40 млрд доходов участвующим в этом государствам ежегодно", - говорится в сообщении.

По словам собеседников газеты, в Тегеране изучают различные уже действующие модели управления проливами в мире, например, в проливе Дарданеллы, где, как отмечает WSJ, Турция взимает плату с судов.

В миреГоссекретарь США назвал неприемлемым взимание платы за проход через Ормузский проливЧитать подробнее

Источники рассказали, что Тегеран обсуждал предложение о сборах за платные услуги в Ормузском проливе с Китаем и Египтом.

Ранее в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив - это международные воды, и их свободное использование - "это основополагающий принцип современного мира, без которого мир погрузился бы в полный хаос". Госсекретарь разъяснил, что уплаты пошлин за проход Ормузского пролива стали бы опасным прецедентом, который бы распространился по всему миру.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе хорошейи заявил, что он открыт для судоходства.

Иран Ормузский пролив
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