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Турция с 1 июля повышает плату за транзит судов через Босфор и Дарданеллы на 15%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Турция с 1 июля повышает плату за транзит международных судов через проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, согласно решению министерства транспорта и инфраструктуры.

Сбор будет увеличен с $5,83 до $6,7 за тонну. Расчет будет производиться по чистому тоннажу судна.

Эта ставка будет действовать до 30 июня 2027 года включительно.

По данным министерства, доходы от транзита судов составили $223 млн в период с июля 2024 года по июнь 2025 года. Ожидается, что за год, который завершился в июне, они увеличились до $254 млн.

В 2025 году через Босфор и Дарданеллы прошли свыше 40,17 тыс. судов.

Турция Босфор Дарданеллы
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