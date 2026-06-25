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Совет ЕС утвердил продление на год экономических санкций Евросоюза против РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил в четверг ограничительные меры Евросоюза еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года, в связи с "действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине".

В Брюсселе напомнили, что это решение последовало за политическим соглашением Европейского совета от 18-19 июня 2026 года, на заседании которого лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на год.

Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года. Они охватывают ключевые секторы, в том числе торговлю, финансы, энергетику и технологии двойного назначения. Они включают запрет на импорт в ЕС или перевалку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов на морских путях из России, запрет на операции ряда финансовых учреждений и поставщиков криптоуслуг в России и третьих странах, а также приостановку вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе ряда информканалов РФ.

"Кроме того, ЕС принимает специальные меры для противодействия обходу санкций. ЕС сохранит действующие меры и готов принять дополнительные", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

ЕС Совет ЕС РФ
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