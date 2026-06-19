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Евросоюз готовится и к диалогу с Россией, и к новым санкциям

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России, но в то же время готовится к началу переговоров с Москвой, заявила на итоговой пресс-конференции после саммита ЕС председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы продолжаем работу над завершением (подготовки - ИФ) 21-го пакета санкций. Это жесткие, болезненные санкции, которые сохранят давление на Россию, и в то же время мы должны готовиться к моменту начала переговоров", - сказала она.

По ее словам, на саммите стороны "договорились о продлении санкций против России, и что важно, на этот раз на 12 месяцев, а не на шесть". "Это само по себе посылает очень мощный сигнал", - добавила фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия
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