Житель Тулы оштрафован за заказ в интернете 123 предметов с нацистской символикой

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Тульские таможенники обнаружили предметы с нацистской атрибутикой в посылке из Германии, сообщила пресс-служба Тульской таможни.

В ходе таможенного контроля международных почтовых отправлений в коробке среди различных открыток, альбома для марок, конвертов оказались почтовые карточки с нацистской символикой: свастикой, имперским орлом и портретом Гитлера, всего 123 предмета, датированные 1930-1940 годами.

"Их заказал через интернет 55-летний житель Тулы для личной коллекции", - говорится в сообщении.

По факту их незаконного ввоза возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и (или) ограничений). Правонарушитель признал вину в суде. Ему назначили штраф с конфискацией товара.