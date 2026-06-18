Суд в Нижнем Тагиле оценил заказ пиццы на имя Гитлeра в 5 суток ареста

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал местного студента колледжа виновным в распространении нацистской символики, поскольку он в торговом центре решил заказать пиццу на имя "Адoльф Гитлeр", сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Он не только представлялся главарем третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы. Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится, - рассказал Горелых. - Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей".

Вопрос о продолжении учебы студента решится в ближайшее время.

Студента Строительного колледжа задержали по месту учебы 17 июня после того, как он заказал пиццу на имя Гитлeра в местном торговом центре "Депо". Как рассказал тогда Горелых, при задержании он не сопротивлялся и не пытался сбежать: "В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое".

Врио начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила в ближайшие время направит в Строительный колледж официальное представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.