Жителя Тюмени оштрафовали за листовку со свастикой

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени оштрафовал местного жителя по административной статье о пропаганде нацистской символики, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным суда, гражданин 1962 г.р. в марте 2026 года изготовил листовку с изображением крестообразных знаков с загнутыми концами. Согласно заключению культурологической судебной экспертизы, это изображение является свастикой.

Листовку подсудимый собирался разместить в общественном месте.

По ч. 2 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) горожанина оштрафовали на 2,5 тыс. рублей.