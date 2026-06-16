Сербия и венгерская MOL подписали соглашение о будущем управлении NIS

Переговоры с "Газпром нефтью" продолжаются

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии и венгерская MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. Соглашение позволит NIS продолжить развитие, снабжение сербского рынка и эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода в Панчево, если MOL станет мажоритарным владельцем NIS, сообщает сербский портал РТС.

В настоящее время MOL продолжает переговоры с "Газпром нефтью" о приобретении 56,15% акций NIS. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является разрешение американского OFAC.

"В соответствии с этим соглашением, которое приняло правительство Сербии, мы приобретем дополнительно 5 процентов акций NIS, и нефтеперерабатывающий завод будет работать как минимум следующие 10 лет на той же мощности, на которой он работал в течение 4 лет до введения санкций США. Соглашение также гарантирует отсутствие сбоев в работе дочерних компаний, включая "Петрохимию". Наши представители в совете директоров будут иметь большее влияние на принимаемые решения в NIS", - приводятся в сообщении слова главы сербского министерства Дубравки Джедович Ханданович.

"После успешного завершения сделки MOL как мажоритарный акционер сможет эффективно и профессионально управлять NIS. Мы сможем начать совместную работу с четко определенными обязанностями и процессами принятия решений и положить конец длительному периоду неопределенности. Однако важно подчеркнуть, что это соглашение еще не означает конец процесса продажи. Необходимо соглашение с продавцом ("Газпром нефтью" - ИФ), а также одобрение США", - подчеркнул глава MOL Жолт Хернади.

Ранее OFAC по заявке венгерской MOL продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций NIS до 16 июня 2026 года. Также до 16 июня действует лицензия OFAC на операционную деятельность NIS.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Сделка подлежит, помимо прочего, одобрению со стороны OFAC и правительства Сербии.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.