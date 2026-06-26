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Евросоюз укрепляет систему проверки иностранных инвестиций

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о публикации обновленных правил проверки иностранных инвестиций с целью улучшения выявления и устранения рисков для безопасности Евросоюза.

"Пересмотренная система проверки иностранных инвестиций является еще одним важным шагом в усилиях ЕС по дальнейшему укреплению нашего инструментария экономической безопасности. Она позволяет ЕС и его государствам-членам выявлять и устранять риски, связанные с иностранными инвестициями, которые могут повлиять на безопасность или общественный порядок, одновременно обеспечивая защиту критически важных технологий, инфраструктуры и устойчивости цепочек поставок", - заявил член ЕК по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.

В то же время, по его словам, обновленная система "обеспечивает открытость Евросоюза для иностранных инвестиций и помогает сохранить его безопасным и привлекательным местом для ведения бизнеса".

В коммюнике ЕК сообщается, что обновленные правила вводят "обязательные механизмы проверки во всех странах-участницах, обеспечивая более надежный подход к контролю над иностранными инвестициями". Расширен охват проверок, и теперь он включает, среди прочего, косвенные иностранные инвестиции.

Проверки распространяются на инвесторов из ЕС, "которые в конечном итоге контролируются физическим или юридическим лицом из страны, не входящей в ЕС".

Правила устанавливают минимальный объем национальных механизмов проверки, "включая инвестиции в чувствительные и стратегические области, такие как товары двойного назначения, критически важные технологии, критически важное сырье, финансовые услуги, транспорт, энергетика и инфраструктура для проведения выборов".

Обновленный регламент о проверке иностранных инвестиций вступит в силу через 20 дней после его публикации 26 июня в "Официальном журнале" ЕС. Странам ЕС дадут 18 месяцев для выполнения минимальных требований обновленного законодательства.

Евросоюз Марош Шефчович Еврокомиссия
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