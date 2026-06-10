Законодатели ЕС упрощают правила для реализации оборонных проектов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в среду, что достиг соглашения с Европейским парламентом о мерах по укреплению военной промышленности и оборонной готовности ЕС.

"Благодаря сегодняшнему соглашению мы упрощаем правила для проектов, связанных с обороной, и оказываем большую поддержку оборонной промышленности Европы. Это важный результат по двум ключевым приоритетам председательства Кипра: укрепление оборонной готовности и конкурентоспособности ЕС", - заявила заместитель министра по европейским делам председательствующего в Совете ЕС Кипра Марилена Рауна.

Так она прокомментировала предварительное соглашение переговорщиков обеих ветвей законодательной власти ЕС по новым законопроектам, направленным на упрощение процедур закупок в сфере безопасности и обороны, содействие инвестициям в оборонную промышленность и поддержку военно-промышленного комплекса.

В Брюсселе поясняют, что пакет направлен на устранение административных задержек в закупках, получении разрешений и трансграничном сотрудничестве, "предоставляя государствам-членам ЕС и промышленности более четкий путь для быстрых действий и укрепления оборонного потенциала Европы".

Теперь предварительное соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом перед его официальным утверждением, сообщили в Еврокомиссии.