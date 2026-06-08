ЕС ужесточает проверки иностранных инвестиций

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил в понедельник регламент, пересматривающий структуру Евросоюза по проверке прямых иностранных инвестиций (FDI) с целью укрепить способность сообщества "выявлять, оценивать и устранять" риски, связанные с иностранными инвестициями.

"Сегодняшним утверждением (регламента - ИФ) ЕС укрепляет свои возможности по защите безопасности и общественного порядка, оставаясь при этом открытым для иностранных инвестиций. Обновленная структура обеспечивает большую согласованность на всей территории союза, поскольку она будет применяться ко всем государствам - членам ЕС", - заявил министр энергетики, торговли и промышленности председательствующего в Совете ЕС Кипра Михалис Дамианос.

"В условиях растущей геополитической конкуренции защита стратегических активов ЕС и интересов экономической безопасности важна как никогда", - подчеркнул Дамианос.

Как объясняют в Брюсселе, новые правила заменяют существующую структуру проверки FDI, действовавшую с 2020 года, и направлены на "обеспечение более скоординированного и эффективного подхода на всей территории ЕС к обеспечению безопасности и общественного порядка".

Пересмотренный регламент требует от всех государств ЕС создания механизмов проверки, охватывающих общий минимальный объем чувствительных секторов, технологий и инфраструктуры, таких как: товары двойного назначения и военное оборудование, критически важное сырье, искусственный интеллект, энергетика, транспорт и цифровая инфраструктура, включая иностранные инвестиции, осуществляемые через дочерние компании, расположенные в Евросоюзе, "при сохранении исключительной национальной ответственности за решения о проверке".

Регламент, как ожидается, также улучшит сотрудничество между странами объединения и Европейской комиссией, повысит прозрачность и согласованность национальных систем проверки и упростит процедуры для инвесторов и государственных органов. Кроме того, он вводит новые инструменты для облегчения обмена информацией и предотвращения обхода правил, сообщает Совет ЕС.

Регламент будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации. Новые правила начнут применяться через 18 месяцев после вступления регламента в силу.