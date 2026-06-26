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Джон Болтон признал вину в незаконном хранении секретных документов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон признал себя виновным в нарушениях при хранении секретных документов, пишет The Hill.

Болтон признал вину на слушаниях в федеральном суде в городе Гринбелт.

Ему еще не вынесли приговор. Предполагается, что Болтон может получить штраф в $2,25 млн и тюремный срок до пяти лет, но его команда надеется избежать тюремного заключения, так как сторона защиты сотрудничала со следствием.

Слушание по вынесению приговора назначено на 28 октября.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщала, что Болтон может признать вину 26 июня.

В обвинительном заключении из 18 пунктов, Болтон обвиняется в использовании личной электронной почты и приложения для обмена заметками о своей повседневной деятельности в качестве советника Трампа по национальной безопасности в 2018 и 2019 годах.

AP отмечало, что в обвинительном заключении против бывшего советника по национальной безопасности утверждается, что личная учетная запись электронной почты была взломана организацией, предположительно связанной с Ираном.

Джон Болтон США Иран Гринбелт
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