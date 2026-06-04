Болтон может признать вину в ненадлежащем обращении с секретными документами

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, затем ставший критиком Трампа, Джон Болтон может скоро признать себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, передает CNN со ссылкой на три информированных источника.

По словам одного из них, Болтон намерен признать себя виновным по одному пункту обвинения в незаконном хранении чувствительных документов, связанных с национальной безопасностью. Также, по данным одного из источников, он согласился выплатить штраф в размере более $2 млн. Обвинительный приговор по одному пункту о незаконном хранении предусматривает наказание до 60 месяцев тюремного заключения. Ранее большое жюри присяжных в штате Мэриленд предъявило обвинение Болтону по делу о ненадлежащем использовании секретной информации.

Согласно обвинительному заключению из 18 пунктов, Болтон обвиняется в использовании личной электронной почты и приложения для обмена дневниковыми заметками о своей повседневной деятельности в качестве советника Трампа по национальной безопасности в 2018 и 2019 годах.

AP отмечает, что в обвинительном заключении против бывшего советника по национальной безопасности утверждается, что личная учетная запись электронной почты была взломана организацией, предположительно связанной с Ираном.

Представитель экс-советника рассказал ФБР о взломе в июле 2021 года, но Болтон никогда не сообщал правительству, что использовал взломанную учетную запись для обмена конфиденциальной информацией о национальной обороне со своими родственниками, говорится в обвинительном заключении.

Ожидается, что Болтон сдастся властям 5 июня и в тот же день впервые предстанет перед судом в Гринбелте (Мэриленд).

Сам Болтон отрицает свою вину и говорит, что обвинения являются частью "усилий Трампа по запугиванию" оппонентов.