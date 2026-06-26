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КСИР отрицает запуск канала коммуникации с США по Ормузскому проливу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Представитель Корпуса стражей исламской революции Сардар Мохиби назвал ложными сообщения о том, что США и Иран установили канал коммуникации по ситуации в Ормузском проливе.

"Объявляем, что эти сообщения являются абсолютно ложными, и мы решительно их отвергаем", - написал он в социальной сети X, комментируя сообщения СМИ о канале коммуникации. По его словам, таких каналов связи "нет и не будет".

Мохиби подчеркнул, что часть Ормузского пролива - территориальные воды Ирана, США не имеют к происходящему там никакого отношения.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщал, что между Ираном и США начал действовать канал для коммуникации по ситуации в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 26 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Иран Ормузский пролив
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