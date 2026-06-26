Иран и США создали коммуникационный канал по Ормузскому проливу во избежание эскалации

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Между Ираном и США начал действовать канал для коммуникации по ситуации в Ормузском проливе, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

По его словам, такой канал связи необходим, чтобы не допустить инцидентов, которые могут привести к военной эскалации. Стороны договорились о создании канала во время недавних переговоров в Швейцарии.

Ранее 26 июня замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что суда, идущие через Ормузский пролив без координации с Ираном, не получат гарантий Тегерана по поводу безопасности плавания.

"Безопасный проход через Ормузский пролив при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учёта интересов Ирана как прибрежного государства не гарантируется", - написал он в соцсети X.