Поиск

Иран и США создали коммуникационный канал по Ормузскому проливу во избежание эскалации

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Между Ираном и США начал действовать канал для коммуникации по ситуации в Ормузском проливе, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

По его словам, такой канал связи необходим, чтобы не допустить инцидентов, которые могут привести к военной эскалации. Стороны договорились о создании канала во время недавних переговоров в Швейцарии.

Ранее 26 июня замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что суда, идущие через Ормузский пролив без координации с Ираном, не получат гарантий Тегерана по поводу безопасности плавания.

"Безопасный проход через Ормузский пролив при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учёта интересов Ирана как прибрежного государства не гарантируется", - написал он в соцсети X.

США МИД Иран Ормузский пролив Казем Гарибабади
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

 Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

Трамп назвал удар дронами по судну в Ормузском проливе нарушением Ираном перемирия

Brent подешевела до $71,64 за баррель

Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего

 Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего

На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

 На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

Белоруссия запросила срочный созыв Совбеза ООН из-за атаки на автобус

Легкий спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

 Легкий спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

МИД РФ рекомендовал гражданам России не ездить в Молдавию

В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 589

Brent подешевела до $72,89 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2837 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10122 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов