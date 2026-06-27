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Mehr сообщило о нормальной работе порта Сирик в Ормузском проливе после ударов США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Порт Сирик на берегу Ормузского пролива не поврежден в результате атаки США и работает в обычном режиме, сообщает в субботу иранское агентство Mehr.

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"Во время вражеского нападения порту Сирик не нанесено повреждений. Порт Сирик имеет обычный и нормальный режим работы, и в последние часы его оборудование и территории не пострадали. Ситуация в порту Сирик нормальная", - пишет агентство со ссылкой на руководство портов провинции Хормозган.

Ранее военные США атаковали ряд иранских объектов в районе Ормузского пролива.

В Центральном командовании США пояснили, что американские удары являются ответом на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе.

"Силы Центрального командования США осуществили удары по Ирану 26 июня в качестве мощного ответа на вчерашнюю атаку на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

В частности, отмечает командование, военные США нанесли удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников.

Иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в округе Сирик провинции Хормозган на юге Ирана.

Иран Ормузский пролив США
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