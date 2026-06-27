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МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума

МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума
Фото: Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Удары США по Ирану стали нарушением Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, заявил МИД Ирана.

"Эти жестокие атаки, нацеленные на береговые наблюдательные сооружения Ирана, представляют собой явное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямое нарушение пункта первого меморандума о прекращении войны", - говорится в заявлении иранского МИД, опубликованным в субботу в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

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В документе отмечается, что одновременно Израиль "при координации с США совершил нападение на Ливан, что также является явным нарушением пункта первого упомянутого меморандума".

"Исламская Республика Иран будет всеми силами защищать свой суверенитет, безопасность и национальные интересы", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ответные удары Ирана носили оборонительный характер. "Очевидно, что ответственность за последствия сложившейся ситуации лежит на агрессоре и нарушителе обязательств - США, а также на тех, кто каким-либо образом содействует совершению США агрессивных действий против Ирана", - отмечается в документе.

МИД Ирана призвал все государства на южном побережье Персидского залива не позволять использовать их территорию и ресурсы для осуществления агрессивных действий против Ирана.

Хроника 28 февраля – 27 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США ООН
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